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ÖSYM teknolojisi sınırları aştı

Özbekistan Devlet Test Merkezi Heyeti, sınav faaliyetlerini ve teknolojik altyapısını yerinde incelemek üzere ÖSYM’yi ziyaret etti. 

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Özbekistan Devlet Test Merkezi Heyet Başkanı Recebov Berna ve heyettekiler ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile görüştü. Aygün, ÖSYM’nin 1974’ten beri elde ettiği tecrübeyle, uyguladığı sınavlarla ciddi bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi olduğunu vurguladı. Konuk heyetin ÖSYM’nin uygulamalarını yerinde incelemek üzere geldiğini aktaran Aygün, “İki gün süren ziyarette heyet, sınav faaliyetlerimiz ve sınav teknolojisi altyapımız hakkında bilgiler aldı. Sınav sorularının hazırlanması ve sınav organizasyonlarının yönetilmesi noktasında ilgililerin sunumlarına katıldılar. Ayrıca süreçlerin daha net anlaşılması amacıyla heyete özel hazırlanan demo uygulamalarını inceledi” dedi.

LGS için üçüncü soru kitapçığı

MEB, 1 Haziran’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Kitapçıkta sayısal testte 35, sözel testte 30 soruya yer verildi. Kitapçığa ‘odsgm.meb.gov.tr’ adresinden erişilebilecek.

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