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Otelin çatısına düşen paraşütçü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında bir otelin çatısına düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

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Yamaç paraşütü pilotu İdris Kaya (41), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Uçuşun ardından Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inmek isteyen Kaya, bir otelin çatısına düştü.

112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya'nın, sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtildi.

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