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Otizme rehberlik edecek yol haritası

Otizmli çocukların öğretmenleri ve aileler için iki yeni rehber kitapçık hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu çalışmalarla sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Emine Erdoğan’ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak girişimiyle başlatılan ‘Beslenmenin Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Etkileri Farkındalık Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, “Proje kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerin ‘otizm spektrum bozukluğu ve beslenme’ konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık. Rehberlerin ailelerimiz ve öğretmenlerimize dağıtımı gerçekleştirildi” diye konuştu. Ayrıca Türkiye genelindeki 242 rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) tarafından ailelerin bilgilendirildiğini anlatan Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığınca da diyetisyen ve hekimlere yönelik bir rehber hazırlandığını aktardı.      

SERTİFİKA PROGRAMI 

Bakan Selçuk, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmaları büyük bir titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak, “Hem ailelerimize hem de öğretmenlerimize rehberlik edecek bir yol haritası sunmayı amaçladık” değerlendirmesini yaptı. Öğretmen eğitimlerinin de düzenlendiğini bildiren Bakan Selçuk, uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programı hazırladıklarını söyledi. Öte yandan Twitter’dan da paylaşımda bulunan Bakan, “Dışarı doğru açsa da içine kapansa da gülün adı güldür. Açmadı diye tomurcuğu dalından ayırmıyorsan; otizmli çocuğu da hayattan ayıramazsın. İçine doğru konuşan, içine doğru yaşayan otizmli çocuklarımızın dünyasına doğru bir dille ulaşabilmek için öğretmen ve aile kitapları hazırladık” dedi.

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