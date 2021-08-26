İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2021 Perşembe / 18 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3855
  • EURO
    9,8905
  • ALTIN
    481.505
  • BIST100
    1453.3
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen 14 yaşındaki Elif öldü
Yaşam

Otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen 14 yaşındaki Elif öldü

Ağrı'da otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), tır çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elif Nur'un acı haberini alan yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.

DHA26 Ağustos 2021 Perşembe 09:10 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:10
ABONE OL

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük'ün kullandığı TIR'ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur'un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.