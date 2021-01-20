Otobüsle kamyonet çarpıştı bir kişi öldü

DHA 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:57 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:57

Kaza, gece geç saatlerde Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Tanju Kaya yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet ile Yılmaz Bilici yönetimindeki 07 SN 046 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Kaya ile yanındaki Melek Sevim ve Sevgi Ağaç yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Tanju Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otobüs şoförü Yılmaz Bilici gözaltına alındı.