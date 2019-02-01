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Otomobil 50 metreden dereye uçtu: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yaklaşık 50 metreden dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğleden sonra, Kartepe Ahmediye Mahallesi yolunda meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 34 AGF 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada sürücü Aslan Demir, Duygu Doğan ve Ümit Yalçın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştıktan sonra müdahalede bulundu. Yaralılar yol kenarında bekletilen ambulanslara taşınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

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