Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otomobil ağaca çarptı, Fatma öğretmen yaşamını yitirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, kontrolünü kaybettiği otomobili ağaca çarpan öğretmen Fatma Türkmen (34), hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolunda meydana geldi. Karapınar 75'inci Yıl İlkokulu'nda öğretmen olan Fatma Türkmen yönetimindeki 01 TS 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Fatma Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Türkmen'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Eşeğin peşinden giden koyunlar mağaraya girince telef oldular

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA