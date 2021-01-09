Otomobil aydınlatma direğine çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

DHA 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:10

Kaza, dün gece saatlerinde Terme- Ordu karayolunda meydana geldi. O.H. yönetimindeki 34 DNK 728 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı, ardından da sürüklenerek ters döndü. Kazada, araçtaki Onur Hapakaz yaşamını yitirdi, sürücü O.H. ile B.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Morga kaldırılan Onur Hapakaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Terme'nin Kocaman Mahallesi'nde toprağa verildi.