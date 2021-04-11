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Yaşam

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! Polis, sürücü olduğunu iddia eden kadına inanmadı

Kartal'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

DHA11 Nisan 2021 Pazar 07:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 07:16
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Olay saat 00.45 sıralarında Kartal Uğurmumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki 33 B 4826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direğine çarptı.

Yıkılan direğin üzerinden geçen otomobil şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trafik polis ekipleri otomobili kullandığını iddia eden kadına kaza ile ilgili sorular sordu. Sürücü olduğunu iddia eden kadını şoför mahalline oturtan polis ekipleri, otomobili kadının kullandığına inanmadı.

Olay yerine gelen kadının yakınları, polislerin kadına yönelttiği sorulara tepki göstererek "Kızı çapraz sorguya alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerine "Avukatım yolda geliyor" diyen sürücünün yakınlarını polis ekipleri, sakin olması konusunda uyarıda bulundu. Kazayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor.

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