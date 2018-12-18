Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.