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Otomobil çalarak 600 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon: 13 gözaltı

Ankara ve İstanbul'da 26 araç çalarak toplam 600 bin TL vurgun yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara ve İstanbul'da toplam 26 aracın çalınması ile ilgili çalışma başlattı.
 
Polisin 3 aylık fiziki ve teknik takibi sonucunda araçları çaldıkları belirlenen çete elemanları tesbit edildi. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, çete üyelerinin çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıklarını ve 1 çalıntı aracı parçaladıklarını saptadı. Bu yöntemle yaklaşık 600 bin TL değerinde vurgun yaptığı belirlenen çeteye yönelik Tokat ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
 
ŞİFRELİ DİL KULLANMIŞLAR
 
Öte yandan çetenin liderliğini cezaevinde bulundan Ayhan N.'nin yaptığı belirlendi. Çetenin, özellikle immobilizer sistemli araçları özel cihazlar vasıtasıyla çalarak change (kimlik bilgileri değiştirilen) yaptıkları ekipler tarafından tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları Tokat'ın Turhal ilçesinde change yaptıkları ve bu işlemi şifrelemek amacıyla 'Kese yapmak' ifadesini kullandıkları ortaya çıktı. 
 
ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ 
 
Ankara'ya getirilen şüphelilerden 9'unun toplamda sekiz eylemde aktif rol oynadıkları saptandı. Gözaltına alınan 9 kişi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü'nden salıverilirken, mahkemeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler tarafından ele geçirilen 26 aracın ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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