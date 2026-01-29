İSTANBUL 16°C / 11°C
Yaşam

Otomobil çekiciye çarptı, 3 kardeş can verdi

Gaziantep'te otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti.

29 Ocak 2026 Perşembe 11:35
ABONE OL

Gaziantep'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada, 3 kardeş hayatını kaybetti.

N.D. (54) idaresindeki 59 AID 791 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikli Mahallesi civarında, sabaha karşı E.A'nın (66) kullandığı 77 ACG 127 plakalı römorkun bulunduğu 77 AJA 436 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü N.D. ile otomobildeki kardeşleri H.D. (52) ve A.D'nin (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

