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Yaşam

Otomobil devrildi, bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 10:56 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:56
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Fatma Tarkan (29) idaresindeki 55 AEL 99 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Vezirköprü kavşağında yol kenarındaki su kanalına düşerek devrildi.

Sürücü ile babası Kurtça Tarkan (56), araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Araç içinde sıkışan sürücünün annesi Hatice (58) ve kardeşi Ayşegül Tarkan (24) ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekibince çıkarıldı.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Tarkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ayşegül Tarkan ise Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan Fatma ve Kurtça Tarkan ise ayakta tedavi edildi.

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