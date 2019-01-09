İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4944
  • 6,2904
  • 226.293
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otomobil dolandırıcılarına 531 bin lira para cezası

İzmir'de devir işlemi yapmalarına rağmen parasını ödemedikleri lüks otomobili, aynı gün başkasına sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 3 yıl 4 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis ve 531 bin lira adli para cezası verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternetten ilan vererek lüks otomobilini satmaya çalışan M.B. ile irtibata geçen O.T, kendisini üniversite hastanesinde görev yapan doktor olarak tanıttı. Arabayı kadın doğum uzmanı olarak tanıttığı ablası için alacağını söyleyen O.T, telefon görüşmesinin ardından bir hastane binası önünde buluşma ayarladı.
 
Ablası olarak tanıttığı E.Z. ile otomobile binerek test eden O.T, bu sırada kurduğu senaryoyu inandırıcı kılmak için telefon görüşmeleri yaparak doktor rolüne devam etti.
 
Test sonrası aracı beğendikleri ve satın almak istediklerini belirtmesinin ardından satıcı M.B. ve alıcı E.Z. notere geçti.
 
Noterde lüks otomobilin 145 bin liralık bedelle devri yapıldı. E.Z'nin yanında yüklü para taşıyamadığını, ödemeyi banka hesabına göndereceğini söylemesi sonrası satıcı M.B'yi arayan O.T, EFT işleminde teknik bir sorun olduğunu, kısa sürede çözüleceğini söyledi.
 
Bu sırada otomobil, aynı gün içinde 100 bin liraya M.Y'ye, oradan da 120 bin lira karşılığında Bursa'da Y.G'ye satıldı.
 
Zanlılara güvenerek tüm gün paranın yatırılmasını bekleyen M.B, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu.
 
Polisin yürüttüğü soruşturma ve takip sonucu yakalanan E.Z, O.T. ve M.Y. hakkında kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve dolandırıcılık ürününün alım satımını gerçekleştirdikleri iddiasıyla dava açıldı.
 
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılan O.T'ye 290 bin lira, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen E.Z'ye de 241 bin lira adli para cezası uygulandı.
 
Heyet, M.Y'yi ise "suç eşyası satın alma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
 
"Polisin dikkati sayesinde yakalandılar"
 
M.B'nin avukatı Tolga Yurdakul, AA muhabirine, otomobil dolandırıcılarına ders mahiyetindeki bu kararın aynı zamanda emsal teşkil ettiğini vurguladı.
 
Zanlıların polisin dikkati ve teknik çalışması sonucu yakalandığını ifade eden Yurdakul, şöyle konuştu:
 
"Noterden devrini yapıp parasını ödemeyip kaçan kişiler hakkında verilen emsal bir karar. İki sanığa yaklaşık 4'er yıl ve 530 bin lira para cezası verildi. Bu para cezası ödenmediği takdirde toplamda 14 yıl hapse dönüşecek. Bizim için çok önemli ve emsal bir karar. Emniyet ve savcılığa teşekkür ederiz."
 
Otomobil dolandırıcılarının kendilerini güvenilir insan olarak tanıtmak için farklı meslekleri kullandığını, bunun için senaryolar oluşturduğuna dikkati çeken Yurdakul, "Herkese tavsiyem, kesinlikle parasını teslim almadan noterde aracının devrini yapmasınlar. Karşısındaki kim olursa olsun. Müvekkilimi bu şekilde dolandıran şahıslar, kendilerini doktor olarak tanıtmıştır. Oynanan senaryoyla müvekkilim karşısındakinin doktor olduğuna inanmış ve güvenmiş." dedi.
 
Yurdakul, otomobilin üçüncü bir kişiye satılması nedeniyle geri alınmasının mümkün olmadığını, verilen cezaya rağmen müvekkilinin mağduriyetinin giderilemediğini belirtti.
 
Sanıkların, müvekkilinin zararını karşılamadığını kaydeden Yurdakul, bu tip davalarda uygulanan para cezalarının bir kısmının mağdurların zararının karşılanması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu savundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'PYD konusunda tavrımız belli'

'PYD konusunda tavrımız belli'

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Her keseye müjde

Her keseye müjde

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA