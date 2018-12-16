Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kırkgöz Mahallesi'nde Doğan D. idaresindeki 59 AAN 497 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Doğan D. ile otomobildeki Berke D. ve Fatih Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Berke D. ve Fatih Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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