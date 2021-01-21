İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4048
  • EURO
    9,0051
  • ALTIN
    445.7
  • BIST100
    1578
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Otomobil ile minibüs çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti
Yaşam

Otomobil ile minibüs çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü Oğuz B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 11:48
ABONE OL

Ürfet Gün'ün kullandığı 60 TJ 682 plakalı otomobil, Yanıkağıl-Velimeşe yolunda, karşı yönden gelen Oğuz B. idaresindeki 34 JN 3402 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza sonucu yanmaya başlayan otomobildeki 3 kişi, yoldan geçen sürücüler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Araçta sıkışan sürücü Ürfet Gün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Ayfer, Sema ve Saim Gün sağlık ekiplerince Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.

Ürfet Gün'ün cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüsün sürücüsü Oğuz B. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.