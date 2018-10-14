Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Otomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Dalyan Kanalı'na uçan otomobildeki 3 üniversite öğrencisinden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i sağ olarak kurtuldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Tugay Gebeş'in kullandığı 48 R 582 plakalı otomobil, Dalyan Kanalı'na uçtu. Otomobil sürücüsü Gebeş (20) ile aynı üniversitede öğrenci olan arkadaşı Mustafa Uğurcan Sarı (20) yaşamını yitirdi. Gebeş'in ablası Gözde Gebeş (25) ise otomobilden son anda kendi imkanıyla çıkmayı başardı.
 
SAĞ KURTULAN ABLA YARDIM İSTEDİ
 
Gözde Gebeş olay yerinin yakınındaki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nden (DALKO) yardım istedi. DALKO Başkanı Arif Yalılı, durumu, jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Jandarma, otomobil sürücüsü Tugay Gebeş ile arkadaşı Mustafa Uğurcan Sarı'nın cesetlerinin sudan çıkartılması için Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nden (DALKO) iki dalgıç, kanala girdi. 30 dakikalık çaba sonucunda iki arkadaşın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Cesetler, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren Sarı'nın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Dalaman Belediyespor'da futbol oynadığı, Gebeş'in ise Ortaca'daki bir spor salonunda spor hocalığı yaptığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Yassıada Yargılamaları´nın başlaması - Tarihte bugün 14 Ekim 1960

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA