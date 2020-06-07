Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı

DHA 07 Haziran 2020 Pazar 22:34 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 22:34

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ali Irk (27) yönetimindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.