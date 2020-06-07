İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7688
  • EURO
    7,6343
  • ALTIN
    366.799
  • BIST100
    110022
Yaşam

Otomobil şarampole uçtu: 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

DHA07 Haziran 2020 Pazar 22:34 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 22:34
ABONE OL

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli istikametine giden Ali Irk (27) yönetimindeki 45 SC 4444 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Atatürk Üniversitesi'nden 'sanal' mezuniyet: Öğrenciler evlerinde kep attı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.