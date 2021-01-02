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Yaşam

Otomobil sürücüsü boş yolda takla attı

Boş yolda takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı .

DHA02 Ocak 2021 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 23:45
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Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda ilerleyen otomobil kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Aracın sürücüsü Ercan B. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ercan B. idaresindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda önce kaldırıma çıkıp ardından takla attı. Sürücü Ercan B. otomobilin içinden burnu bile kanamadan çıkarken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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