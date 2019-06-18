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Otomobil tamponundaki yılanı elleriyle çıkardı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiftçi İsmail Kara(48), park halindeki otomobilin tamponuna giren yılanı elleriyle çıkardı. Kara, bir süre elinde tutup, boynuna doladığı yılanı, itfaiye ekibine teslim etti.

  • DHA
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Şenyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan Tamer Kılıç'a (35) ait otomobilin tampon kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
 
 
Adrese gelen itfaiye ekibi, arka sağ lastiğin üst tarafında olduğu belirlenen yılanı çıkaramadı.
 
 
Bu sırada otomobilinin yanına gelen çiftçi İsmail Kara(48), lastik ile tampon arasında gezen yılanı, elleriyle tutup çıkardı.
 
 
Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı öpen ve boynuna dolayan Kara, kendisini korkuyla izleyen kalabalığa, "Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin. Ben, yılandan hiç korkmam" dedi. 
 
 
İsmail Kara, yılanı daha sonra itfaiye ekibine teslim etti.
 

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