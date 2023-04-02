İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2023 Pazar / 12 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Yaşam

Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobil sürücüsünün daha önce aynı yerde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

IHA2 Nisan 2023 Pazar 07:05 - Güncelleme:
Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
ABONE OL

Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine gitmekte olan Hamdi Erdoğan'ın (25) kullandığı 42 AEM 135 plakalı otomobil, Dinek Mahallesinde önünde seyir halinde olan Halil Ertekin idaresindeki 42 AIF 316 tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hamdi Erdoğan ve yanında bulunan İbrahim Baltacı (27) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınları da hastaneye geldi. Durumu ağır olan sürücü Hamdi Erdoğan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Hamdi Erdoğan'ın daha önce de aynı yerde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.