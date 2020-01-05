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Yaşam

Diyarbakır'da otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA05.01.2020  15:31 - Güncelleme: 05.01.2020  15:31
Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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