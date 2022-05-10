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Yaşam

Otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet kurtarıldı

Kırıkkale'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

DHA10 Mayıs 2022 Salı 12:39 - Güncelleme:
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Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında ismi öğrenilemeyen bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi 71 AAU 732 plakalı otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti. Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açamayan anne, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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