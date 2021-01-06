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Yaşam

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de, otomobilde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:11
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Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde park halindeki 33 EDM 81 plakalı otomobil çevresinden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tabancayla vurulan Ayşe Y. (41) ile Abdullah S'nin (53) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Y'nin eski kocası Mustafa E'yi (49) ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Cenazeler, otopsi için morga gönderildi.

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