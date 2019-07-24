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Otomobili uçuruma yuvarlanan müzisyen hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, kullandığı otomobilin 40 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Arıklı köyünde meydana geldi. Eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Gökhan Yılmaz, yönetimindeki 17 PJ 567 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahaleye karşın Gökhan Yılmaz kurtarılamadı. 
 
Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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