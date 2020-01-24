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Yaşam

Isparta'da otomobilin açık bırakılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Isparta'da park halindeki otomobilin açık bırakılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AA24.01.2020  08:55 - Güncelleme: 24.01.2020  08:55

Emrah Kavak idaresindeki 32 LY 791 plakalı motosiklet, Isparta-Antalya kara yolu Kadılar köyü kavşağı mevkisinde, lastiği patladığı için yolun kenarına park edilen 07 ACU 712 plakalı otomobilin açık bırakılan kapısına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri Kavak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavak'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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