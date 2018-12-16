Otomobilin çarptığı traktörüyle arkadaşını ezdi MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobil, sürücüsünün yol kenarında arkadaşıyla konuşmak için durdurduğu traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden traktör, sürücü ile sohbet eden Durmuş Aykurt'un (68) üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Kazada, iki sürücü de yaralandı.