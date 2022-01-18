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Yaşam

Otomobilin sürücüsü sinyalizasyon direğini devirdi.

ANTALYA'da kavşakta bir otomobile çarpıp kaldırıma çıkarak sinyalizayson direğini deviren otomobilin sürücüsü Ali Aktaş ağır yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

DHA18 Ocak 2022 Salı 14:56 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 14:56
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Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı yan yolunda meydana geldi. Havalimanı istikametine giden Ali Aktaş yönetimindeki 07 AHZ 711 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Faruk Yılmaz yönetimindeki 07 AIB 896 plakalı otomobile çarptı. Ardından kaldırıma çıkan otomobil, refüjdeki sinyalisazyon direğini devirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ali Aktaş, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer aracın sürücüsü Faruk Yılmaz'a ise ayakta müdahale edildi, ardından kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.

Kazaya karışan ikinci otomobilde bulunan Naci Güner, "Bize yeşil ışık yandıktan sonra hareket ettik. Ancak bize çarpan aracın hızla geldiğini gördüm. Kırmızı ışıkta geçip, adeta uçuyor gibiydi" dedi.

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