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Otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen kazada bir çift hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Rıfkı Bozoğlu (54) yönetimindeki 42 Y 5813  plakalı otomobil, Yeşilyayla-Koçyazı Mahallesi kara yolunda takla attı.
 
Tarlaya yuvarlanan otomobildeki sürücü Bozoğlu ile eşi Ayşe Bozoğlu  (44), olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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