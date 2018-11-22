Otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Rıfkı Bozoğlu (54) yönetimindeki 42 Y 5813 plakalı otomobil, Yeşilyayla-Koçyazı Mahallesi kara yolunda takla attı.
Tarlaya yuvarlanan otomobildeki sürücü Bozoğlu ile eşi Ayşe Bozoğlu (44), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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