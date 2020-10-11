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Yaşam

Otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA11 Ekim 2020 Pazar 23:22 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 23:22
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Dereköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Eyüp Yiğit idaresindeki 07 HEB 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Halide Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Eyüp Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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