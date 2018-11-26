Otomobille ATV çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Bartın-Ulus kara yolu Küllü mevkisinde, H.Ö. idaresindeki 74 AG 977 plakalı otomobil ile Mehmet Öztürk'ün kullandığı ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ATV aracının sürücüsü yolda sürüklendi. Yaralı sürücü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.