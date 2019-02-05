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Otoparktaki araçtan işletmeci sorumlu

Lüks otomobil lokanta otoparkından çalındı. Sigorta şirketiyle işletme sahibi davalık oldu. Yargıtay ise aracın çalınmasından işletme ve otopark görevlisinin sorumlu olduğuna hükmetti.

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Bursa’da arkadaşlarıyla bir restorana giden genç, aracını park etmesi için otopark görevlisine emanet etti. Görevlinin lokantanın diğer müşterilerine ait araçlarla ilgilendiği esnada lüks otomobil kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mağdur araç sahibinin 74 bin lira zararı, sigorta şirketi tarafından karşılandı. Fakat şirket olayda ihmali olduğunu öne sürdüğü otopark görevlisi ve lokanta işletmecisi hakkında icra takibi başlattı. Davalılar icra takibine itiraz etti. Bu kez sigorta şirketi, itirazın iptali talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, araç sahibinin aracı kendi rızası ile otopark görevlisi davalıya teslim ettiğine dikkat çekerek davayı reddetti. Karar, davacı sigorta şirketince temyize götürüldü. Yargıtay, aracı teslim alan görevlinin aynı zamanda aracın güvenliğinden de sorumlu olduğuna hükmetti. 

OY ÇOKLUĞU SAĞLANDI 

Aracın emanet edildiği otopark görevlisinin davalı işletme sahibinin çalışanı olduğuna dikkat çekilen kararda; işletme sahibi işverenin, meydana gelen zarardan mesul olduğunu hatırlatan Yargıtay, mahkeme kararını bozdu. Mahkeme, ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul, lokanta sahibi ve otopark görevlisinin haksız olduğuna hükmetti. Aracın, lokanta otoparkına bırakıldıktan 45 dakika sonra çalındığına vurgu yapılan Hukuk Genel Kurulu, “Belgelerden otopark alanının işletmenin hâkimiyet alanı içinde olduğu belirlenmiştir. Aracın park edilmek üzere görevliye tesliminden sonra güvenliği otopark görevlisi ve işletme sahibine aittir. Aracın teslimi takiben 45 dakika sonra çalınması sebebiyle araç sahibinin otomobilin çalındığı andaki konumunu bilmesi kendisinden beklenemez. Anahtarları üzerinde 45 dakika süre ile aracın bekletilmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalılar meydana gelen zarardan sorumludurlar. Bu sebeple de mahkemece zarar kapsamı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir” denildi.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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