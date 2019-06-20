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Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya naklin yüzde 98,5 tuttuğu bildirildi.

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Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca Öykü'ye, babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Naklin başarılı olup olmadığının belirlenmesi için hastanede tedavisi süren kızının başında bulunan anne Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik nakli için kimerizm yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş, sonrasında geri düşmüştü. Durumu pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesiden sonra doktoruyla birlikte basına açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu belirten Yazıcı, birinci aşamanın ilik naklinin tutması olduğunu ve bu konudaki kesin bilgiyi pazartesi paylaşacaklarını anlattı.

İkinci aşamanın ilik savaşı olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti: "Bu risk 6 ay boyunca yüksek. İki yıl boyunca da yüksek ve 5 yıl boyunca da riski var. İlik savaşı hastalığın geri gelmesine neden olabiliyor. Üçüncü aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz. Fakat gelecek aylarda, hatta yıllarda da kök hücre bağışı mücadelesi bizim birinci gündemimiz olacak. Bu nedenle hem Öykü Arin için hem de kök hücre nakli bekleyen en az bin 700 hasta için... Lösemi hastalarının öykülerine umut olun, donör olun ve asla ama asla vazgeçmeyin. Umutlarınız, dualarınız ve Sağlık Bakanlığının 100 bin numuneyi çalışması için desteğiniz bizimle olsun."

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