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Öykü Arin'in annesi: Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun

ANTALYA'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'in (4) 32 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin tutup tutmadığı henüz netleşmedi. Sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı (41), 'Tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir. Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun' dedi.

  • DHA
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Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana Medical Park Antalya Hastanesi'nde steril odada kalıyor.
 
Öykü Arin'in son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, kızının durumunu öğrenmek için çok sayıda kişinin mesaj attığını, 32 gündür hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Minik Öykü'nün steril odadaki fotoğraflarını da paylaşan Eylem Şen Yazıcı, "Nakilden sonra 32 gün geçti ama henüz nakil başarılı oldu diyemiyoruz. Tedavi sürüyor, aldığı tedavi olumlu sonuçlanmazsa yeniden nakil olması gerekebilir. Hala hastanedeyiz. Umutlarınız, dualarınız bizimle olsun. Biz çok umutluyuz ve zamanımızı kitaplar, resimler, yazı-çizi işleri, müzik vb keyifli etkinliklerle geçiriyoruz. Mutlaka iyileşeceğiz" dedi.
 

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