Öykü hayatının ilklerini yaşıyor

Minik Öykü, son dönemde yapılan jestlerle hayatının ilklerini yaşamaya başladı. Öykü, kendisi için özel olarak düzenlenen kukla gösterisine katıldı, sahneye çıktı. Öykü, geçen haftalarda da ilk kez sinemaya gitti. Kızının heyecanlı anlarını paylaşan Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin bugün hayatında ilk kez sinemaya gitti. Salonda başka izleyici yoktu bu sayede maskesiz rahat rahat izledi. Heyecanlandı, korktu, mutlu oldu. Bir sürü şey” dedi. Konserlere, gösterilere gidemeyen Öykü Arin, birkaç gün önce ise Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın provalarına katıldı. Eğlenceli gün geçiren Öykü Arin, keman ve çello çalan sanatçılara eşlik ederek, alkış tuttu.