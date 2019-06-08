Oyun bağımlılığını ele veren ‘3 işaret’
Oyun bağımlılığına değinen Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, “Kontrol kaybı, hayatta öncelikli hale gelmesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen oynamayı bırakamama hali varsa bağımlısınız” dedi.
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘Oyun Oynama Bozukluğu’ olarak tanımlandırdığı oyun bağımlılığının kişinin hayatına olumsuz etki eden aşırı davranışları hastalık olarak kabul ettiğini belirtti. Prof. Dr. Arıcak, “Çocuklar, gençler ve yetişkinler tabii ki oyun oynayacak. Burada, DSÖ’nün 3 tanı kriteri önem kazanıyor. Kontrol kaybı, hayatta öncelikli hale gelmesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen oynamayı bırakamama. Bu 3’ünü son bir yıl içerisinde gözlemliyorsak, ‘oyun bağımlısı’ diyoruz” dedi. Yeşilay’ın bütün bağımlılıklarla mücadele eden bir kurum olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arıcak, “Oyun oynama bağımlılığı konusunda Yeşilay’ın doğrudan bir tedavi edicilik rolü henüz söz konusu değil. MEB ile Türkiye Bağımlıkla Mücadele programı kapsamında okullardaki rehber öğretmenleri, bu konuda moderatör olmak isteyen psikologları ve aileleri eğitiyoruz” ifadelerini kullandı.
AVRUPA’DAN İLERDEYİZ
Oyun bağımlığının daha çok 12-20 yaş arasında yaygın olduğuna ve yapılan bir araştırma ile Türkiye’de problemli kullanımın yüzde 8,oyun bağımlılığının ise yüzde 1 ila 3 arasında değiştiğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Arıcak, günde 8-10 saat oynayan bir kişiye DSÖ’nün kriterleri gözlemlenmiyorsa ‘bağımlı’ diye nitelemenin doğru olmadığını, bu kişilerin ‘problemli kullanım’ sergilediklerini söyledi. Türkiye’de internet ve oyun bağımlılığı konusunda çalışan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları ve 2 özel hastane bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Arıcak, “Dünyada bu işi ciddiye alıp tedavi merkezi oluşturan ülkeler Japonya, Güney Kore ve Çin. Avrupa, Amerika ve Kanada ile Türkiye arasında oranlılık açısından baktığımızda büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Oyun bağımlılığıyla mücadelede bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.
Dijital vatandaşlık dersi verilmeli
Oyun bağımlısı olan kişilerin tedavi olmaktan başka çaresinin olmadığını aktaran Prof. Dr. Arıcak, çocukları oyun bağımlısı olan aileleri, çocuklarını cezalandırmamaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Arıcak, ‘dijital vatandaşlık eğitimi’ dersinin 4. sınıftan itibaren okullarda okutulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti; “Herkesin elinde akıllı telefon var, herkes artık online. Bir anlamda biz sanal dünyanın vatandaşıyız. Bunu sağlıklı ve verimli kullanmamız gerekiyor. O yüzden de çocukluktan itibaren teknolojiyi nasıl doğru kullanabiliriz, nasıl üretken hale getirebiliriz, başkasına zarar vermemek ve bağımlıktan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz, bunları öğrenmeliyiz. Bu yüzden dijital vatandaşlık eğitimi her yıl ayrı bir ders olarak okutulmalı.”
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