Oyuncak Kardeşliği ile ‘umut’ dağıttı 

İlçede ayakkabı hediye ettiği zihinsel engelli Said Bilgiç’in sevinç görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Kavak, daha çok çocuğu mutlu etmek için kendi imkanlarıyla gece gündüz çalışıyor. Kavak “Yaklaşık 9 ayda 35 bin çocuğa bayramlık, kırtasiye malzemesi, oyuncak ulaştırmayı başardım. Ceylanpınar’ın neredeyse 4’te 3’üne ve imkanlar elverdikçe Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır bölgesine giderek dağıtımlarda bulunduk. Vatandaşlardan gelen ayakkabılar küçük numaralıydı ve Said’e göre yoktu. Bu yüzden onun için özel bir ayakkabı aldım. Said’in ayakkabısı vardı aslında ama unutulmadığına sevindi orada. Sevgiyi hissettiği için böyle heyecanlandı” dedi.