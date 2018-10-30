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Oyuncu abisinin katilini, otomobilde pompalı tüfekle infaz etti

Şirinevler E-5 Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde infaz edilmesinin ardında kan davası çıktı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

  • İHA
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Şirinevler E-5 Yanyolda dün akşam meydana gelen olayda otomobil içerisindeki Emre Solan (28), pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan'ı gözaltına aldı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Emre Solan'ın Beylikdüzü'nde bir sitenin asansöründe tartıştığı manken Halit Arslan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali Arslan'ın da abisinin intikamını almak için böyle bir cinayeti işlediği belirlendi. Emre Solan'ın cesedinde yapılan incelemede 30 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

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