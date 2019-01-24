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Oyuncu Erkan Can'ın ağabeyi evinde ölü bulundu

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi Ömer Can, Bursa'daki evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yalnız kalan 74 yaşındaki Ömer Can'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti.

Eve giren arkadaşları Can'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Can'ın ağabeyi olan Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

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