Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

AA 22 Ekim 2021 Cuma 19:41 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:48

Alınan bilgiye göre, TRT'de yayınlanan dizinin setinde fenalaşan usta oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kuruçay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında Kuruçay'ın vefat haberi, "Tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi Kemal Kuruçay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesiyle duyuruldu.

Öte yandan, Kuruçay'ın vefatını öğrenen dostları ve sevenleri de sosyal medyada usta oyuncu için çok sayıda taziye mesajı paylaştı.

- Kemal Kuruçay kimdir?

Ankara'da 10 Haziran 1962'de dünyaya gelen Kemal Kuruçay, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandı.

Kuruçay, 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu ve ikili "İstanbul Bura Mı" sinema filminde birlikte rol aldı.

Türk televizyonlarında 1996 yılında yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki "Cemil" rolüyle tanınan Kuruçay, sonraki yıllarda "İnce İnce Yasemince" ve "Reyting Hamdi" komedi dizilerinde de oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan "Zor Baba" adlı dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynarken, 2010'da "Faysal" karakteriyle Yasemince'nin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncu, 2014'te senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği "Mandıra Filozofu" isimli sinema filminde rol alırken, son olarak "Seksenler" dizisinde muhtar karakterini oynadı.