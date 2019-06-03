Vahşet! Öz amcalarını sopayla öldürdüler

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Öz amcalarını sopa ile darp ederek öldürdüler

Malatya'da iki genç öz amcasını sopa ile darp ederek öldürdü.

  • İHA
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Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K.,İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit Kartal'ın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti.Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit Kartal çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılmayarak hayatını kayıp etti.


Ümit Kartal'ın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal'ı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.
Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

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