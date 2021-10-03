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Yaşam

Özçekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

Şanlıurfa'da silahla özçekim yapmak isteyen Bekir Tagay (19), kuzeni Furkan Tagay'ın (18) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

DHA3 Ekim 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 10:46
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Olay, gece saatlerde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Tagay, yanına gittiği kuzeni Furkan Tagay'ın evindeki pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi. Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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