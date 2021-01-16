Özel harekât polisi, kazada yaşamını yitirdi

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:18

Kaza, sabah saatlerinde Perşembe ilçesi Nefise Akçelik Tüneli’nin çıkışında meydana geldi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda Özel Harekat polisi olarak görev yapan Numan Kalem yönetimindeki 52 AV 465 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında, park halinde bulunan TIR’a çarptı. Çatalpınar ilçesindeki ailesini ziyaretten döndüğü belirtilen Kalem ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Numan Kalem’in hayatını kaybettiğini belirledi

Araçtan çıkarılan polis memuru Kalem'in cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Numan Kalem'in cenazesinin, bugün Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.