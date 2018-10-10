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Bursa'da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin desteğiyle zehir tacirlerine şafak baskını yaptı. Özel harekatçıların koçbaşıyla kapılarını kırdığı evler narkotik polisince didik didik arandı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Bursa'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık ve İncirli Mahallesi'nde önceden belirlenen çok sayıda adrese sabahın ilk ışıklarıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat ekipleri kapıları koç başıyla kırdılar. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve bazıları zorluk çıkaran 7 kişi gözaltına alındı. 
 
Operasyona narkotik köpeği Rona da katıldı. Daha önceden belirlenen adreslerin bodrum katlarına kadar arama yapılırken, operasyon drone ile de havadan görüntülendi. 
 
Baskında 250 gram bonzai ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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