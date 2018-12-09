Özel tiyatrolara devlet desteği

Buna göre, özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin yüzde 50’sine kadar destek verilebilecek. Destek tutarı profesyonel tiyatrolar için yıllık 80 bin lira, amatör tiyatrolar için yıllık 18 bin lira ve geleneksel tiyatrolar için de yıllık 15 bin lirayı geçemeyecek. Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere tiyatro alanında tanınmış kişilerin de yer alacağı 7 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Özel tiyatrolara sağlanan yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılabilecek. Profesyonel kategoride yardım alanlar projeyi en az 20 kez, amatör ve geleneksel kategoride yardım alanlar ise en az 15 kez sergilemek zorunda olacak.