‘Özel yetenekli’ öğrenciler aranıyor 

Türkiye’nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri ‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim alacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili en kapsamlı destek eğitim modelinin uygulandığı kurumların BİLSEM’ler olduğunu ifade etti. BİLSEM’lerin özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan merkezler olduğunu anlatan Bilgili, “Özel yetenekli öğrencilerimiz, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek düşüncesindeyiz” dedi.

HEDEFLER ADIM ADIM

BİLSEM’lerde uygulanan etkinliklerin bu merkezlerin bulunduğu illerdeki kurum ve kuruluşlarla da ilişkilendirildiğine işaret eden Bilgili, “İldeki üniversiteler, sanat kurumları, atölyeler gibi kurumların hepsi öğrencilerin etkinliklerini yapabilecekleri kurumlar. Yani öğrencilerimiz hem kendisi yapacak hem bir ustanın nasıl yaptığını izleyebilecek” diye konuştu. Yeni özel yetenekli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak için bu yıl BİLSEM’lerin sayısını 135’e çıkardıklarını bildiren Bilgili, bu sayıyı daha da artıracaklarını açıkladı. Türkiye’de yaklaşık 43 bin öğrencinin BİLSEM’lerde kendi kabiliyetleri doğrultusunda eğitim aldıklarını aktaran Bilgili, şöyle konuştu: Bu yıl, özel yetenekli öğrenci tanılama sürecini de başlattık. Sınıf öğretmenlerimiz, yetenek alanlarına göre öğrencilere ait gözlem formlarını doldurma işlemlerine başladılar. İlk defa 2015 yılında tablet bilgisayar üzerinden yapılan grup tarama uygulaması bu yıl da 81 ilimizde 19 Ocak 2019’da başlayacak. Özel yetenekli öğrencilerimiz 12. sınıf sonuna kadar farklılaştırılmış bir şekilde kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan eğitimlerin verildiği BİLSEM’lere devam edecek.