‘Özel yetenekli’ öğrenciler aranıyor
MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında özel yetenekli öğrencileri keşif için düğmeye bastı. BİLSEM’in tespit ettiği öğrenciler, eğitimlerle kendilerini geliştirebilecek.
Türkiye’nin seçilecek yeni özel yetenekli öğrencileri ‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında, zenginleştirilip farklılaştırılan yeni etkinlik programları üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eğitim alacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili en kapsamlı destek eğitim modelinin uygulandığı kurumların BİLSEM’ler olduğunu ifade etti. BİLSEM’lerin özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlayan merkezler olduğunu anlatan Bilgili, “Özel yetenekli öğrencilerimiz, ülkemiz açısından son derece stratejik bir insan kaynağı profilini ortaya koymaktadır. Biz bu potansiyelimizi geliştirmek düşüncesindeyiz” dedi.
HEDEFLER ADIM ADIM
BİLSEM’lerde uygulanan etkinliklerin bu merkezlerin bulunduğu illerdeki kurum ve kuruluşlarla da ilişkilendirildiğine işaret eden Bilgili, “İldeki üniversiteler, sanat kurumları, atölyeler gibi kurumların hepsi öğrencilerin etkinliklerini yapabilecekleri kurumlar. Yani öğrencilerimiz hem kendisi yapacak hem bir ustanın nasıl yaptığını izleyebilecek” diye konuştu. Yeni özel yetenekli öğrencilerin erişilebilirliğini artırmak için bu yıl BİLSEM’lerin sayısını 135’e çıkardıklarını bildiren Bilgili, bu sayıyı daha da artıracaklarını açıkladı. Türkiye’de yaklaşık 43 bin öğrencinin BİLSEM’lerde kendi kabiliyetleri doğrultusunda eğitim aldıklarını aktaran Bilgili, şöyle konuştu: Bu yıl, özel yetenekli öğrenci tanılama sürecini de başlattık. Sınıf öğretmenlerimiz, yetenek alanlarına göre öğrencilere ait gözlem formlarını doldurma işlemlerine başladılar. İlk defa 2015 yılında tablet bilgisayar üzerinden yapılan grup tarama uygulaması bu yıl da 81 ilimizde 19 Ocak 2019’da başlayacak. Özel yetenekli öğrencilerimiz 12. sınıf sonuna kadar farklılaştırılmış bir şekilde kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlayan eğitimlerin verildiği BİLSEM’lere devam edecek.
KONTENJAN LİSTESİ AÇIKLANDI
MEB, atanacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için alanlar ile taban puan ve kontenjan listesini açıkladı. Listeye göre, en fazla alınacak olan alan 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliği oldu. Adaylar 10-31 Aralık tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan MEB tarafından bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü, hafta başından itibaren düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
İSTANBUL İÇİN 10 BİN DERSLİK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitimde tam güne geçmek için 10 bin 500 dersliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin belirlediği hedef doğrultusunda; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitime odaklanacağız” dedi. Yerlikaya, okul sayısı ve toplamda 10 bin 500 dersliği yakın gelecekte bitirip tam gün eğitimini hayata geçireceklerini dile getirdi.
EĞİTİM SORUN DEĞİL ÇÖZÜM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime Türkiye’nin en büyük sorunu değil, çözümü olarak baktıklarını belirterek, “Eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni kararlar almak üzere buradayız” diye konuştu.
YENİ KARARLAR
Burdur’daki temaslarının ardından Isparta’ya geçen Selçuk, burada yaptığı konuşmada 2023 Eğitim Vizyonu dokümanını bütün illeri dolaşarak, paylaşmayı amaçladıklarını belirtti. Selçuk, “Burada il değerlendirme toplantısı yapacağız. Isparta’nın eğitim haritasını göz önüne getireceğiz. Biz eğitime Türkiye’nin en büyük sorunu olarak bakmıyoruz. Eğitime Türkiye’nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz. Dolayısıyla Isparta’nın da eğitimle ilgili ne tür çözümler üreteceği, eğitim kalitesinin dünyadaki eğitim kalitesiyle nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni kararlar almak üzere buradayız” dedi.
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