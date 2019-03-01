Özgürlüğe bir imza da sen ver

Vicdan Hareketi sözcülerinden Murat Yılmaz, Suriye’de Esed rejimi tarafından hapishanelerde tutularak işkence ve tacize maruz kalan 7 binin üzerinden kadın ve çocuğun özgürlüğü için imza kampanyası başlattıklarını belirterek, “Bu imzalar tamamlandığında bunu Birleşmiş Milletler’e ve aynı zamanda Astana sürecini yürüten ülkelere sunacağız.” dedi.

105 ÜLKE DESTEK VERDİ

Vicdan Hareketi, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 105 ülkeden aktivist ve aydının desteği, Türkiye ve dünyadan yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla kampanya başlattı. Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, 2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden iç savaştan dolayı çok büyük yıkım ve katliamların olduğunu, yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiğini, 12 milyon insanın iç ve dış göçe maruz kaldığını söyledi. Suriye’deki hapishanelerde de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: “Verilere göre, 220 bin ile 450 bin arası insanın hapishanelere alındığını, orada çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, hak ihlalleri, tecavüzler, akıl-mantık sınırlarını zorlayan işkenceler yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. Bu hapishanelerde 100 binin üzerinde insanın katledildiğini biliyoruz.” Geçen yıl 8 Mart’ta “Vicdan Konvoyu” isimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yılmaz, dünyanın birçok ülkesinden 10 bin kadının konvoya katılarak Hatay-Reyhanlı’ya gidip Suriye’deki duruma dikkati çektiğini ve Vicdan Hareketi’nin de bu eylemin devamı olduğunu belirtti. “vicdanhareketi.org” sitesi üzerinden başlatılan “Suriyeli tutsak kadınların özgürlüğü için imzala” kampanyası hakkında da bilgi veren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda 21 bin civarında imza var. Yaşanan bunca hak ihlaline rağmen, 21 bin imza çok düşük. 8 Mart’a kadar en az 1 milyon imzanın toplanacağını düşünüyoruz.”