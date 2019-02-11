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PTT drone ile kargo taşımacılığına bu yıl başlayacak

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, '2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. PTT'nin büyüme sürecinin bu yıl da başka bir rekorla sonuçlanacağına PTT ailesi olarak inancımız tamdır. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız.' dedi.

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Bozgeyik, AA muhabirine, PTT olarak hizmet sunumunda bir paradigma değişikliğine gittiklerini söyledi.

Bu paradigma değişikliğinde hizmeti vatandaşın ayağına ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Bozgeyik, "Bunu yaparken de öncelikle mobil araçlarımızı sahaya çıkarttık. Mobil araçlarımızla bir tarafta ulaşamadığımız, erişemediğimiz noktalar varsa oralara gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

ANKARA'YA 100 KARGOMATİK YERLEŞTİRİLDİ

Hizmet kalitesini yükseltme adına yeni bir uygulama başlattıklarını anlatan Bozgeyik, şöyle devam etti:

"Kargo hizmetlerimizde, gün içerisinde evde bulunamamadan kaynaklanan sorunları aşabilmek için kendi mühendislerimizle yerli ve milli 'Kargomatik'lerimizi ürettik. Hükümetimizin İkinci 100 Günlük Eylem Planı projeleri arasında yer alan yerli ve milli Kargomatik makinelerimizden 100 tanesini pilot il olarak Ankara'ya yerleştirdik. Şimdi İzmir ve İstanbul'da da bu projemizi yaygınlaştırıyoruz. Bu projemizle vatandaşlarımızın kendilerine ulaştırılacak kargoları günün istenen saatinde, istedikleri noktadan, gönderilen özel şifrelerle alabilmelerine imkan sağladık."

Bozgeyik, PTT'nin ilk defa Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın gayretiyle 2016'dan itibaren Dünya Posta Birliğinin İdari Konsey Başkanlığını yürütüyoruz. Bununla birlikte dünyada posta sektöründe söz sahibi olmanın ötesinde, bu sektörü yöneten bir PTT oluştu. Bütün komisyonlarda, dünya genelinde sektör içerisindeki belirlenen kararlarda etkin rol alıyoruz. Rol almanın ötesinde, 'ülke ekonomisi için ne yapabiliriz' diye de orada projeler geliştiriyoruz. Afrika kıtasında e-ticaretin gelişmesi için hazırlanan projede de Türkiye'ye çok önemli roller ve fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. 2019'dan çok umutluyuz. Büyüme trendimiz son yıllarda her yıl rekor kırarak gerçekleşiyor. PTT'nin büyüme sürecinin bu yıl da başka bir rekorla sonuçlanacağına PTT ailesi olarak inancımız tamdır. İnşallah drone ile kargo taşımacılığını bu yıl başlatmış olacağız."

Adalet Bakanlığı ile ortak projeler geliştirdiklerini, kayıtlı elektronik posta, tebligat gibi farklı alanlarda da yeni projeler hazırladıklarını aktaran Bozgeyik, "Lojistik sektörü ve elektronik hizmetlerle ilgili önemli atılımlarımız var. E-ticaretle ilgili, ülke ekonomisinin gelişmesi ve ihracatımızın artması adına, yerel ürünlerimizin Türkiye'nin her yerine ulaşabilmesi için inovatif projeler geliştiriyoruz. PTT olarak, iştirak şirketleri vasıtasıyla projeler gerçekleştirmek istiyoruz. İştirak şirketlerimizin gücü ve desteğini de yanımıza alarak daha fazla vatandaşımıza ulaşıp, daha modern hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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