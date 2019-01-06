Palu ailesi Müge Anlı son dakika Palu ailesi olayı Müge Anlı son bölüm izle ATV’de

Palu ailesi Müge Anlı son dakika açıklamaları araştırılıyor. Palu ailesi olayı Müge Anlı son bölüm izleme linki yoğun ilgi görüyor. 4 Ocak Müge Anlı Cuma günü neler oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Programda kayıplar aranıyor, gizemli cinayetler çözülmeye çalışıyor. Son günlerde programda işlenen bir olay gündemde yer alıyor. Palu ailesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Çevresindeki tüm kadınlara ve çocuklara işkence yaparak tecavüz ettiği iddia edilen Tuncer Ustael, cinayete azmettirmekten fuhşa, gasptan adam kaçırmaya kadar onlarca iğrenç suçla da itham ediliyor. Palu ailesinin fertleri hakkında detaylı özet şu şekilde; aile Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var. Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. 4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael ile İsa Palu hakkında ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Müge Anlı'da, 2008'den bu yana kayıp olan Meryem Tahnal'ın cesedine ulaşılmak için hem polis ekipleri hem de Müge Anlı ekibi seferber oldu. Müge Anlı canlı yayınında Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in Meryem Hanım'ın gömüldüğü yeri göstermesi üzerine Kocaeli Emniyeti harekete geçti, kadavra köpkelerle arama yapıldı ve kazı çalışmalarına başlandı.

MÜGE ANLI’DA 4 OCAK’TA NELER OLDU?

4 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Tuncer Ustael ile İsa Palu hakkında ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, polis ekipleri Meryem Tahnal'ın cesedine ulaşabilmek için başlattığı kazı çalışmalarına devam ederken, Müge Anlı ve ekbi canlı yayında olayı aydınlatmaya devam etti.

Müge Anlı'da, 2008'den bu yana kayıp olan Meryem Tahnal'ın cesedine ulaşılmak için hem polis ekipleri hem de Müge Anlı ekibi seferber oldu.

Müge Anlı canlı yayınında Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in Meryem Hanım'ın gömüldüğü yeri göstermesi üzerine Kocaeli Emniyeti harekete geçti, kadavra köpkelerle arama yapıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Kazıların yapıldığı bölgede oturan bir izleyici Müge Anlı ekibine giderek, ayva ağacının altında bir mezar olduğunu belirtmişti. Polis ekipleri bugün, Müge Anlı izleyicisinin gösterdiği mezar yerini kazmaya başladılar...

Bu sırada Tuncer Ustael'in cezaevinden bir arkadaşı Müge Anlı canlı yayınına bağlanıp, "Tuncer cezaevinde bize Meryem'i nasıl öldürdüğünü anlattı" dedi.

İSA PALU ANNESİ HAVVA PALU HAKKINDA ÇİRKİN İDDİALARDA BULUNDU

Hemen akabinde Müge Anlı'nın eline İsa Palu'nun cezaevinde valiye yazdığı mektup gönderildi. Ancak İsa'nın annesi Havva Palu bu mektubun canlı yayında okunmaması için ısrar etti. Müge Anlı Havva Palu'nun bu isteğini kabul etti ve mektubu Havva Palu'ya verdi.

İsa Palu, cezaevindeyken annesini suçladığı mektubu kendisinin yazmadığını Tuncer Ustael'in yazdığını iddia etti.

Tuncer Ustael bu iddialar üzerine, "İsa söyledi ben yazdım." dedi. Ancak İsa ve Havva Palu bu konuda aynı fikirde değildi.

PALU AİLESİNİN ESKİ KİRACISINDAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Palu ailesinin eski kiracısı Fırat Atılım Kaştaş, "Her şey enişteleri Tuncer'in eve gelmesiyle başladı. Bi gün ses geldi yanlarına çıktı. Tuncer ile kayınçosu İsa vardı evde. İsa'nın gözleri dönmüş haldeydi, siyah perdesi yoktu."

PALU AİLESİ KİM? AİLE BİREYLERİ VE DAMAT TUNCER USTAEL

Palu ailesinin fertleri hakkında detaylı özet şu şekilde; aile Harun ile Hava Palu'dan oluşuyor. Harun Hava çiftinin Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek adında 5 çocukları var.

HER ŞEY BU EVLİLİK İLE BAŞLIYOR

Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın programına kayıp aile fertleri Meryem ve Melike Tahnal'ı aramak için çıkan Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael isminin çevresinde şekillenen olaylar zincirinde cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme varana kadar birçok iddia ortaya atıldı.

OLAY NEDİR?

2006 yılında Meryem, kocasının kendisini sattığını söyleyerek İzmit'teki baba evine geri döndü. Ancak kocası Meryem'in peşini bırakmadı. Zaman zaman polislerin araya girerek sonlandırdıkları tartışma felaket bir sonla bitti. Meryem Hanım'ın babası Harun Palu, damadını öldürdü. İşlediği cinayet suçundan 7 yıl hüküm giydi.

İşlenen cinayetin ardından öldürülen eşin akrabaları, Meryem ve ailesinin peşine düştü. Meryem Hanım, çocuğu ve 4 aile bireyiyle birlikte bir servis aracının içinde yaşamaya başladı. Sürekli olarak yer değiştiren aile bireyleri hiçbir şekilde bir eve sığınmadı.

Harun ve Havva Palu çiftinin 5 çocuğu bulunuyor: Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe Melek.

Çocuklardan biri olan Emine, Tuncer Ustael ile evleniyor. Kardeşi Meryem de Ahmet ile dünyaevine giriyor. Emine ve Tuncer Ustael çiftinin bir kız bir de erkek çocuğu oluyor. Meryem ve Ahmet çiftinin de Recep ve Melike adlarında iki çocuğu dünyaya geliyor.

Sapık Tuncer kendisini tüm aile içinde 'cinci hoca' olarak tanıtıyor. Ailede ona sadece baba Harun ve bacanağı Meryem'in kocası Ahmet inanmıyor. Ahmet’i ortadan kaldırmak isteyen Tuncer, eşinin kardeşi İsa’yı etkisi altına alıp onu öldürtüyor. Baba Harun oğlunun hapse girmesini istemediği için suçu üstleniyor ve hapse giriyor. Ahmet ölünce Meryem ve iki çocuğu (Recep-Melike), Tuncer’in kapıcı dairesinde kalmaya başlıyor. Tuncer burada evde kalan herkese tecavüz ediyor, işkencelerde bulunuyor. İşkence ve tecavüzlerin sonucunda evden kaçmayı başaran Recep hastane kontrolünün ardından yurda yerleştiriliyor.

Takvimler 2008 yılının Aralık ayını gösterdiğinde 32 yaşındaki Meryem Tahnal, yaşadığı servis aracından dışarı çıktı. Ardından kayıplara karıştı. İki çocuk annesi kadının izine 10 yıl boyunca hiç kimse rastlayamadı. Meryem'in kaybolmasından bir yıl sonra Meryem Hanım'ın kızı Melike'yi amcası Halit Tahnal gelip aldı. Ancak Melike'den de 9 yıldır haber alınamıyor.

Kocaeli Körfez İlçesinin Tütünçiftlik bölgesinde hurda bir otomobilin içinde yaşamaya devam eden baba Harun ve anne Havva Palu, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Kocaeli Belediyesi'ne ait Barınma Evine yerleştirildi.

Burada polise kızı ve torununun öldürüldüğünü söylediler. Anne Havva Palu'nun iddiasına göre akrabaları Tuncer Ustaer hem kızı hem torunu öldürmüştü. Emniyet cinayet şüphesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Ama yapılan her arama çalışması olumsuz neticelendi. O dönem yanlış ifadeler verdiğini söyleyen Havva Palu, kızı ve torununun yaşadığını düşünüyor.

Müge Anlı ekibi hafta sonu kayıp anne ve kızı Meryem ve Melike Tahnal'la ilgili olarak kardeşi İsa Palu ile, olayın yaşandığı Kocaeli Körfez Tütünçiftlik sahiline gidip bölgeyi incelediler. İsa Bey, ablasının kaybolduğu yerde o dönem sık çam ağaçlarının olduğunu söyledi. Şu an ise bu alan otopark olarak kullanılıyor. Ardından kardeşinin kaybolduğu günü anlattı. Meryem Hanım'ın gece saat 02.00'da kaldıkları arabadan çıkıp tuvalete gittiğini ancak 15 -20 dakika geçmesine rağmen geri gelmediğini söyledi. Durumdan şüphelendikten sonra emniyete gittiklerini anlattı.

Müge Anlı ekibi, Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'le konuştu. Meryem'in kaybolduğu gece kaldıkları arabanın sürücü koltuğunda olduğunu ifade eden Tuncer Bey, "Yan koltuğumda İsa Palu vardı. Diğer aile bireyleri arka koltuktaydı. Meryem, araçtan inmiş ve geri dönmemiş. Bunun üzerine eşim Emine, beni uyandırdı. Onu her yerde aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.

Açıklamalarını sürdüren Tuncer Ustael, "Kalacak yerimiz olmadığı anlaşılanca kadınları, Kadın Sığınma Evine, bizi de başka ayrı bir bakım evine yerleştirdiler. Kayınvalidem Havva Hanım, herkesten habersiz bizim Meryem'i, İsa'yla birlikte öldürüp, sahile gömdüğümüzü söylemiş. Ben o dönem üstüme atılan tüm iddiaların doğru olmadığını emniyete verdiğim ifadede dile getirdim" dedi. Ayrıca Palu ailesi tarafından Melike'yi öldürüp Adapazarı'ndaki eve gömmekle bile suçlandığını açıkladı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Kayıp Meryem'in kız kardeşi Melike Ayşe Palu da olay gününü anlatan bir diğer aile bireyiydi. Melike Hanım, " O gece hepimiz arabadaydık uyuyorduk. Meryem, kaybolduktan sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alamadık" dedi. Kayıp çocuk Melike için ise şok iddiada bulundu, " Melike'yi Halit Tahnal ve ve Emel Tahnal bizden almaya geldi. Çocuğu kendilerine verdik. Sonra çocuk nerede diye sorduğumuzda biz sizden çocuğu almadık diye bizi suçladılar." şeklinde konuştu.