Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Sorgun’un Araplı Kasabası yakınlarında pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. 66 LA 476 plakalı kamyon sürücüsü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün naaşı Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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