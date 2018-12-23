Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Pancar yüklü kamyon dereye uçtu: 1 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Sorgun’un Araplı Kasabası yakınlarında pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. 66 LA 476 plakalı kamyon sürücüsü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün naaşı Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

I. Meşrutiyet´in ilanı - Tarihte bugün 23 Aralık 1876

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA