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Yaşam

Pandemide destek olan STK'lara teşekkür belgesi verildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Düzce'de yayılımın engellenmesi amacı ile il giriş çıkış noktalarında oluşturulan Kontrol noktalarına destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarına Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

IHA17 Haziran 2020 Çarşamba 22:14 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 22:14
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Tüm Dünyayı etkileyen Korona virüs salgınının Düzce’de daha fazla yayılımını önlemek amacıyla Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda Düzce’nin girişi ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Gümüşova, Kaynaşlı ve Akçakoca ilçelerinde bulunan polis ve jandarma güvenlik kuvvetleri ile birlikte oluşturulan kontrol noktalarında gönüllülük esassına göre sağlık personelleri ile birlikte görev yapan Düzce’de ki sivil toplum kuruluşlarına teşekkür belgesi verildi. Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Ulusal Keşif Arama ve Kurtarma Derneği (UKSAR) ekiplerine Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından teşekkür belgesi verildi.

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